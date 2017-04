Türkiye Cumhuriyeti’nin içinde bulunduğu badireyi hasarsız atlatması lazım. Bu konuda da MHP olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığı, pazar günü gerçekleştirilecek referandum öncesi bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. MHP İl Başkanı Fatih Çetinkaya, Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Oktay Öztürk ile MYK üyesi Yaşar Yıldırım ve il yöneticileri, Siteler’deki esnaf odalarına ziyaretlerde bulundu. Esnaf buluşmasında açıklamalarda bulunan MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, yarınlara güvenle bakacak bir Türkiye için çalıştıklarını söyledi. Çetinkaya, pazar günü yapılacak referandumun öneminin farkında olduklarını ifade ederek “Bilgilendirme çalışmalarımız kapsamında Ankara’da tüm ilçelerimizi adım adım geziyor ve kıymetli hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Bu buluşmalarımızda Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve lideri Sayın Devlet Bahçeli’ye karşı gösterilen ilgi partimizin doğru yolda olduğunun en açık göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Ziyaretlere katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk ise, “Milliyetçi, Ülkücü Hareketin temsilcileri olarak aziz Türk milletinin huzuru için çırpınıyoruz” dedi.

“Devlet can derdinde, bunun için de Milliyetçi, Ülkücü Hareket olarak ‘evet’ diyoruz”

Öztürk, Türkiye’nin içinde bulunduğu badireyi atlatması için çalıştıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

“Milliyetçi Hareket Partisi olarak attığımız her adımda, izlediğimiz her politikada tek umurumuzda olan şey Türklüğün bekasından başka bir şey değildir. Tüm çırpınışımız Türkiye Cumhuriyeti’nin güven, aziz milletimizin de huzur içinde olmasıdır. Milliyetçi Hareket olarak başka hiçbir kimse umurumuzda değildir. Türk milletinin aleyhine sinsi sinsi anayasa girişimlerini gördük. Bu nedenle de Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunu engelledik. Hatırlatmak isterim; yeni anayasa peşinde koşanlar bir dönem üçü bir araya gelip anayasadan Türklüğü çıkarmak istedi. Bu günleri aziz milletimizin unutmaması gerekiyor. Devlet can derdinde, bunun için de Milliyetçi, Ülkücü Hareket olarak ‘evet’ diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin içinde bulunduğu badireyi hasarsız atlatması lazım. Bu konuda da MHP olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Çünkü bizler vatan sevdalılarıyız. Türkiye sağlam olursa Kerkük’te ve diğer Türkmen ellerinde yaşayan soydaşlarımız da rahat eder. Türkiye’nin istikrarı demek Türkmenlerin haklarını korumak demektir. Peşmergebaşı Barzani’nin kendi başına hareket etmediğini biliyoruz. Herkes de bunu böyle bilmelidir. Unutulmamalıdır ki Türkiye topraklarında gözü olanlar yine harekete geçti. Sinsi planlarını acımasızca sürdürüyorlar.”

Bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde MHP Ankara İl Başkanlığı heyeti, Altındağ İlçe Başkanlığının organizasyonu çerçevesinde Döşemeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali İhsan Bostan, Mobilyacılar ve Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rıdvan Aktaş ile Siteler Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Tosun ve yönetimlerini ziyaret etti.

Kızılay’da stant açıldı

MHP heyeti, Siteler ziyaretinin ardından Çankaya İlçe Başkanlığının Kızılay Meydanı’ndaki standını ziyaret ederek, Başkentli vatandaşlarla buluştu. Kızılay AVM önündeki standı TBMM İdare Amiri ve Ankara Milletvekili Erkan Haberal da ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti.

Referandum bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya ve partililer, akşam da Sincan’da İlçe Başkanlığının düzenlediği salon toplantısına katıldı. Toplantının konuğu olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, Türkiye gündemini değerlendirdi. Tanrıkulu, 16 Nisan’daki referandumdan çıkacak güçlü bir evetin Türkiye’nin geleceğe daha umutlu bakmasını sağlayacağını bildirdi.