MHP'li Yıldırım'dan Başkan Ertürk'e ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü ziyaret etti. Samimi bir havada geçen ziyarette Ankara ve Kahramankazan kent gündemi masaya yatırıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney ve beraberindeki heyet, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü ziyaret etti. Başkan Ertürk, çiçeklerle karşıladığı misafirlerini makamında ağırladı. Ertürk, Yıldırım ve beraberindekilere belediye hizmet binasını gezdirerek yapılan çalışmalar, yapımı devam eden ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Ziyaret kapsamında Ankara ve Kahramankazan kent gündemi de masaya yatırılarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Ertürk, Yıldırım'a el işçiliğiyle yapılmış ipek bir Türk bayrağı hediye etti. Başkan Ertürk, bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı Yıldırım ve beraberindekilere teşekkür etti. Yıldırım da gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı Ertürk'e teşekkür etti.