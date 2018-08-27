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27 Ağustos 2018 10:03

Mikrop ve haşerelere ilaçlı önlem

Mamak Belediyesi ilçenin dört bir yanına yerleştirdiği çöp konteynerlerini temizliyor.

Mikrop ve haşerelere ilaçlı önlem

27 Ağustos 2018 10:03

Halk sağlığına büyük önem veren belediye, özellikle yaz aylarında artış gösteren mikrop ve haşerelere karşı periyodik olarak temizlik çalışmalarına devam ediyor.


Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 8 kişilik ekip, günlük ortalama 280 konteyneri özel yağ çözücü ilaçlarla temizliyor ve yıkıyor. Temizliği gerçekleşen çöp konteynerleri daha sonra bakteriler ve haşerelere karşı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince dezenfekte ilacıyla ilaçlanıyor.



Yaşam standardı yükseliyor


Temiz şehir algısına yakışır bir şekilde hizmet verdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "İlçemizin her noktasında hijyen ve temizliği sağlamak için aralıksız çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızdan biri de çöp konteynerleri. Bunun yanı sıra Mamak’ta her gün bir mahallemiz ekiplerimizce temizlenerek vatandaşların kullanımına sunuluyor” dedi.




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