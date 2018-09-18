Miliyetçi Avukatlar ve Baroda Birlik Grubu'ndan Ankara Barosu seçimlerinde güç birliği yapma kararı

Milliyetçi Avukatlar ve Baroda Birlik Grubu, Ankara Barosu seçimlerinde güç birliği yapma ve Milliyetçi Avukatlar Grubu'nun başkan adayı avukat Gencer Özdemir'i destekleme kararı aldı.

Söz konusu iki gruba bağlı Türk Hukuk Enstitüsü, Hukuk ve Değişim Derneği, Hukuki Mücadele Derneği, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER), Adalet Der, Hukukçular Birliği Vakfı Başkan ve yöneticileri, yemekli bir toplantıda buluşarak güç birliği kararını açıkladılar. Milliyetçi Avukatlar ve Baroda Birlik Grubu'nun Ankara Barosu seçimleri için ortak adayı avukat Gencer Özdemir, toplantıda yaptığı açıklamada, iki grubun yaklaşan seçimler için güç birliği yaparak en kuvvetli grup haline geldiğini bildirdi.

Ankara Barosu seçimlerine yaklaşık 1 aylık sürenin kaldığını anımsatan Özdemir, "18 Temmuz 2018 tarihinde Milliyetçi Avukatlar Grubu adayı olarak belirlendiğim süreçten bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda yanımızda bulunan tüm meslektaşlarıma ve dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Geldiğimiz noktada Milliyetçi Avukatlar Grubu ve Baroda Birlik Grubu 6-7/21-22 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan Ankara Barosu 65. Olağan Genel Kurulu'na şahsımın ortak adaylığı üzerinde mutabakat sağlamış ve müşterek olarak bu seçime girme kararı almıştır. Baroda Birlik ve Milliyetçi Avukatlar Grubu olarak yapmış olduğumuz bu güç birliği şahsıma onur vermiştir. Bu toplantıya katılan sivil toplum kuruluşlarının şahsıma verdikleri destek ve güven için mutluluk duyuyorum. Şahsıma gösterilen teveccüh için grup temsilcilerine ve tüm meslektaşlarımızı saygı ve sevgi ile selamlıyorum” diye konuştu.

"Sorun çözmek yerine sorun üretmişlerdir"

Özdemir, iki grubun yaklaşan seçimler için güç birliği yaparak yıllardan beri süregelen yönetim yapısına karşı en kuvvetli grup haline geldiğini ifade ederek, "Ne yazık ki, bugünkü Ankara Barosu yönetimi, meslektaşlarımızın sorunlarını çözmek için seçilmiş olduğunun bilincinden çok uzaktır. Maalesef sorun çözmek yerine sorun üretmişlerdir. Bu yapının içerisinde sorun yumağı haline gelmiş, kişisel menfaatlerini meslektaşlarımızın menfaatlerinden önde tutan şahıs veya grupların avukatlık mesleğine bir fayda getirmeyecekleri gerçektir. Bu itibarla artık meslektaşlarımızın bu yapıdan kurtulmalarının vakti gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Sorun üreten değil çözen bir yönetim vaat ettiğini vurgulayan Özdemir, "Bizim en büyük sözümüz Ankara Barosu'nu kişisel çatışmalardan uzaklaştırmak, mesleğimizin pansumanla geçiştirilen ve kronikleşen sorun ve yaralarını iyileştirerek çözüme kavuşturmaktır. Milliyetçi Avukatlar ve Baroda Birlik Grubu, seçkin, yeterli ve icracı bir yönetimle avukatlık mesleğinin sorunlarını çözecek güç ve kapasitededir. 65. Olağan Genel Kurulumuzda meslektaşlarımızın yetki vermesi halinde baro nasıl yönetilir, sorunlar nasıl çözülür, birlik ve beraberlik içinde yönetmek nasıl olur tüm hukuk camiası Allah'ın izniyle görecektir” dedi.