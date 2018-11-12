Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran genel seçimleri öncesi açıkladığı Millet kıraathaneleri projesi Akyurt'ta da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran Genel Seçimleri öncesi açıkladığı Millet Kıraathaneleri projesi Akyurt Belediyesi Kültür Evi adıyla ilçede hayata geçirilecek. Akyurt Belediyesi Kültür Evi Beyazıt Mahallesi'nde yer alan Seyyid Burhaneddin Camii bahçesine yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ülke genelinde millet kıraathanelerinin bir bir hizmete açıldığını belirten Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ‘Millet Kıraathaneleri' projesine uygun olarak Akyurt Belediyesi Kültür Evi'ni ilçe halkımızın hizmetine sunacağız. Halkımız burada ilgi duyduğu kitapları okurken aynı zamanda bazı ikramlarda da bulunacağız. Beyazıt Mahallemizde herkesin rahatlıkla ulaşabileceği Seyyid Burhaneddin Camii bahçesinde hizmete açacağımız kültür evi büyük, küçük herkesin sohbet edebileceği, ilçe halkımızın kültürel gelişimine katkı sağlayacağı nezih bir mekan olacak'' ifadelerini kullandı.

Kültür Evi için projenin hazırlandığını belirten Ayantaş, ihalenin kısa süre içerisinde gerçekleştirileceğini ve inşa çalışmalarına başlanacağını kaydetti.