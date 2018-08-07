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07 Ağustos 2018 11:33

Milletvekili Erol: "Bedelli parası şehit ailelerimiz için kullanılsın"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, bedelli askerlikten elde edilecek gelirin şehit aileleri ve gaziler için kullanılmasını önerdi.

Milletvekili Erol:

07 Ağustos 2018 11:33


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM’de görüşülerek onaylanan bedelli askerlikle ilgili açıklama bulundu. Askerlik görevinin vatan görevi olduğunu belirten Milletvekili Erol, askerliğin Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlık sıfatını taşıyan her vatandaşın devletine, vatanına ve milletine karşı görevi olduğunu söyledi.


Hükümetlerin zaman zaman ihtiyaç duyması ve gençlerin talebi üzerine bedelli askerliğin gündeme getirildiğini ifade eden Erol, "Bedelli askerlikten toplanacak paranın bütçe açığının kapanmasında ve genel bütçe harcamalarında kullanılmasını doğru bulmuyorum. Toplanacak bu paranın terörle mücadelede ederken şehit olan kardeşlerimizin ailelerine, gazilerimize, şuanda askerlik görevini yapan er ile erbaşlara dağıtılmasını öneriyorum" dedi.




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