Milletvekili Erol’un Elazığ’dan adaylığı kesinleşti

CHP’nin Türkiye genelindeki ilk milletvekili adayı kesinleşti. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesiyle Tunceli Milletvekili Gürsel Erol’un Elazığ’dan milletvekili adayı olarak görevlendirildiğini açıkladı. 21 Mayıs’da YSK’ya listeleri vermeleri gerektiğini belirten Tezcan, ”Şuana kadar önemli ölçüde yol alındı. Şu ilde şu adayımız henüz belirlenmiş demek durumunda değilim. Bir tane isim söyleyebilirim, Genel Başkanımız Elazığ’da şuanki Tunceli Milletvekilimiz Gürsel Erol’u görevlendirdi. Yeri belirli olan tek milletvekili adayımız Gürsel Erol’dur. O da şuanda belki böyle duydu” dedi.

Genel Başkanları Kılıçdaroğlu’nun iradesi ile görevlendirilen Gürsel Erol’a bu dönem Elazığ’da görev düştüğünü aktaran Tezcan, Erol’un gidip orada çalışacağını kaydetti.