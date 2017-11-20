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20 Kasım 2017 11:25

Milletvekili Gündoğdu, Başkan Ercan’ı ziyaret etti

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Milletvekili Gündoğdu, Başkan Ercan’ı ziyaret etti

20 Kasım 2017 11:25

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Başkan Ercan’ı ziyaret etti. Gündoğdu, Başkan Ercan’a yeni görevinde başarılar diledi.


AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gündoğdu, “Murat Ercan Bey’in Sincan Belediye Başkanlığı görevine başlaması beni mutlu etmiştir. Kendisine başarılar diliyorum. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte Sincan’a büyük katkıları olacaktır. Hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da, Sincan’ın tüm dinamikleriyle birlikte daha da kalkınıp gelişmesi için var gücüyle çalışacaklarını ifade etti.




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