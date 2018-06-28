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28 Haziran 2018 16:56

Milletvekili kayıtları devam ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) milletvekili kayıtları devam ediyor.

Milletvekili kayıtları devam ediyor

28 Haziran 2018 16:56


AK Parti Amasya milletvekili Hasan Çilez ve CHP Kırklareli milletvekili Türabi Kayan TBMM’ye kayıtlarını yaptırdı. Kayıtlarını yaptıran milletvekilleri gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin yeni milletvekiline "Ne söylersiniz?" sorusuna 26. Dönem TBMM Başkanvekili ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, milletin vekaletini almanın önemine işaret etti. Aydın, "Yeni bir sürece girdik. Sistem olarak Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişi sağladık. Yeni sistem, dönem tarihi bir süreç. Bütün bunlardan başarıyla çıkacağını düşünüyoruz" dedi.


Aydın Meclis’te devamlılığın esas olduğunu belirterek, "Bütün milletvekillerinin asli görevi yasamadır, Meclis’te olacak. Burada asli görevimizi ihmal etmedikten sonra, Meclis’te devamlılığı esas aldıktan sonra, seçmenlerin bizden bekledikleri sorunlara çare aradıktan sonra, başka bir sorun olacağını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.


Aydın, Çilez’e Meclis’teki kavga anlarında ne yapması gerektiğini de söyledi. Aydın, "O anlarda sabır çekmeli. Bir de basına karşı dikkatli olacaksınız" şeklinde konuştu.


Çilez, 17 yıldır AK Parti’nin her kademesinde görev aldığını vurgulayarak, "Sayın Başkanın söylediği gibi yasama faaliyetlerine devam eden milletvekilleri Amasya milletvekilleri olmuştu. İnşallah buradaki faaliyetlerimizi aksatmamız söz konusu değil. Milletin vebali bizim sırtımızda, omuzlarımızda. Bunu iliklerime kadar hissediyorum" ifadelerini kullandı.


Kayan, 27. dönemde Türkiye’nin daha fazla demokrasiye açılmasını, özgürlüklere daha çok vermesini dileyerek, ekonomide sermayenin Türkiye’ye daha çok gelmesini istedi. Kayan, demokrasini sağlıklı işlemesinin önemine işaret ederek bir ülkede yargının bağımsızlığının altını çizdi.




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