Milletvekili kayıtları devam ediyor. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, erken seçim konusunun parti kurullarında tartışılacağını ifade etti. Çelebi, Ağrı’da şehit edilen bakkalı hatırlatarak, "Bu ülkenin iki önemli sorunu var. En önemlisi terördür. STK’larımızla terörü lanetledik. Sayın Bakanımız, Pervin Buldan’ı aradı. Keşke CHP Genel Başkanını da arasaydı. 2015 yılında HDP CHP’nin oylarıyla Meclise girdi. 1 Kasım’da, 24 Haziran’da yine öyle oldu. Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşı hele hele CHP’nin içindeki kardeşlerimiz diyor ki ’Mustafa Kemal’in askerleriyiz.’ Bu askerlerin kalkıp CHP Genel Başkanına sorması lazım. HDP’ye nasıl destek verirsiniz? HDP’nin cumhurbaşkanı adayının aldığı oy yüzde 8’dir. Normalde yüzde 4 fazlasının nereden geldiğinin araştırması lazım. Zimmi olarak zaten HDP’ye destek veriyor. Biz kendi ilimizde nereye giderse gidelim her sandık başında müşahidin sol göğsünde CHP müşahitlik yazısı vardı. Ben cumhuriyet başsavcılarını alana davet etmek istiyorum. Eğer siz zimmi olarak farklı bir şeye destek veriyorsanız, bunu da cumhuriyet başsavcısının soruşturma açmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk de Giresun’un yerel ürünlerinden dağıttı. Öztürk kimyasal hadımla ilgili olarak, "Hakikaten seçim bölgemizde hissettiğimiz kamu vicdanının incindiğini insanlığa sığmayacak birtakım suçlar işlenebiliyor. O yüzden hukuk daima yaşayan toplumun talepleri doğrultusunda kendini yenilemek zorunda" ifadelerini kullandı.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, 27. Dönem’in hayırlı olmasını dileyerek, yöresel ürünlerden getirdiklerini ifade etti.

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, cinsel istismar cezalarına ilişkin olarak, "Kamuoyunun beklentilerini karşılayan hem de caydırıcı olması noktasında yeni bir takım düzenlemelerin hazır hale getirilmişti. Zannediyorum Meclis faaliyetlerine başladıktan sonra en önemli düzenlemelerden biri tanesi olabilir" ifadelerini kullandı.

Erken seçim konumdaki soruya Aydın, "Erken seçimle ilgili gündemde bir husus yok diye biliyorum. Ciddi bir gerekçe olmadığı sürece zamanında yapılmasını planlıyoruz, arzu ediyoruz" dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, yerel seçimlerin öne alınmasına ilişkin soruya, "24 Haziran seçimleri kendi kendine ibaret seçimler değildir. Aynı zamanda Mart 2019 seçimleri içinde işaret dileği niteliğindedir. Öyle de oldu. İnşallah diğer vilayetler için de aynı durum söz konusudur" diye konuştu.

Avcı, kimyasal hadım konusunda, "Mutlaka o konularda hem caydırıcı hem de uyarıcı olması da zaruret var" ifadelerini kullandı.

AK Parti Adıyaman milletvekilleri çiğ köfte dağıtırken, AK Parti Mardin milletvekilleri de badem şekeri ve bulgur dağıttı.