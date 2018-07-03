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03 Temmuz 2018 17:28

Milletvekili kayıtları devam ediyor

TBMM’de milletvekili kayıtları devam ediyor.

Milletvekili kayıtları devam ediyor

03 Temmuz 2018 17:28


Milletvekili, kayıtları TBMM şeref Holü’nde devam ediyor. İYİ Parti Ankara milletvekili Koray Aydın kaydını yaptırdıktan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Aydın, yerel seçimlerin öne alınmasına ilişkin, "Öne alınacağını düşünmüyorum. Buna hangi muhalefet partisi ’evet’ diyecek. Kasım ayı ile Mart ayı arasındaki farkı biri izah etsin. Mart ayında yapılsın, daha iyi olur, verimli olur" ifadelerini kullandı.


Aydın, çocuklara yönelik istismar konusunda "Ümit ediyorum Meclis çalışmaya başladığında bütün partilerin fikir birliğine vararak bu alanda atılması gereken adımların atılacağını düşünüyorum. Hukuka uygunluğu çerçevesinde nasıl bir yol izleneceği partiler arası görüşmelerde ortaya çıkar. Biz bu konuda atılacak her türlü adımı destekliyoruz" dedi.


Elitaş’ın İYİ Parti Parti’nin dağılabileceği iddialarına Aydın, "Ne yaptığını bilen insanlarız. Sayın Elitaş’ın bu işi yönlendirmesine ihtiyacımız yok. Dolayısıyla öyle bir konu söz konusu değil. Önümüzde mahalli seçimlere konsantre olmuş vaziyetteyiz. En azından teşkilatlarımız baskın yapılan seçimde birbirlerini tam tanıyamamıştı. Şimdi en azından birbiriyle tanışmış, hedef birliğine varmış şekilde seçime gideceğiz. Bizi avantajlı kılacağını düşünüyorum" diye konuştu.




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