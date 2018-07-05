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05 Temmuz 2018 16:08

Milletvekili kayıtları devam ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM), milletvekili kayıtları devam ediyor.

Milletvekili kayıtları devam ediyor

05 Temmuz 2018 16:08

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleriyle birlikte kayıt yaptırdı.


Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü’nde devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleriyle birlikte kayıt yaptırdı. Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye’nin, milletin kazandığını belirterek, Türkiye’nin üzerinde endişelerin olduğu bir sistemle yönetildiğini aktardı. Türkiye’de milletin iradesinin tam anlamıyla yönetime hakim olduğu sürece verildiğini söyleyen Çavuşoğlu, milletin desteğiyle sonucun ortaya çıktığını ifade etti. Çavuşoğlu, "Yeni dönem Türkiye’nin dönemi olacak. 81 milyon nüfusuyla 30 yaş ortalamasıyla bugün bir değerdir" ifadelerini kullandı.


AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclisin 7 Temmuz tarihinde toplanacağını kaydederek, "Geçici Meclis Başkanı başkanlığında yemin töreni gerçekleşecek. Sayın Cumhurbaşkanımız da yemin töreninin birinci kısmına katılacak. 9 Temmuz Pazartesi günü 16.00-16.30 civarı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yemin edecek" şeklinde konuştu.


Meclis Başkanlığı için müracaatların 7 Temmuz’da başlayıp 11 Temmuz saat 00.00’da sona ereceğini ifade eden Elitaş, Başkanlık Divanı sayısının belirleneceğini söyledi.


Elitaş, cumartesi günü grup yönetiminin belirleneceğini ifade etti.




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