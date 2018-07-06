Milletvekili kayıtları devam ediyor

Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü’nde devam ediyor. AK Parti İstanbul milletvekili Rümeysa Kadak, gençlerin önünü açan bir partinin temsilcisi olmanın önemine dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanı’mızın teveccühlerine layık işler yaparız. Herkes bir çalışıyorsa biz on çalışırız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, 15 Temmuz’un sorumlularının ortaya çıkartılmasını dileyerek, hukuk ne kadar işlerse demokrasinin o kadar kökleşeceğini ifade etti.

Yılmaz, Münbiç konusunda sorulan soruya, "Bu konuda Türk yetkililer ile Amerikalı yetkililerinin yaptığı açıklamalar arasında nüans farkı görüyorum. Özellikle çekilmenin takvimiyle ilgili. Türk tarafı açık takvimler veriyor ama Amerika Birleşik Devletleri bu kadar net konuşmuyor Bu refakat, gözetimin ne şekilde tezahür edeceği konusunda da açıklık yok. Amerika Birleşik Devletleri PKK ve YPG bu zamana kadar himaye etti, ’çekilmiştir’ dendiği anda itibaren nasıl çekilmiş olacaklar" diye cevap verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, YSK’nın cumhurbaşkanı seçimine ilişkin tespitte yer alan "13’üncü" ibaresinin kaldırılmasına yönelik kararına ilişkin soru üzerine, suni bir tartışma olduğunu söyledi.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, partisine ve Isparta teşkilatına teşekkür ederek, kendisine verilen oylara layık olmaya çalışacağını ifade etti. Cesur, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin milletvekili olarak Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan her Türk vatandaşının hakkını milletvekili olarak buraya taşıyacağım" değerlendirmesini yaptı.