Milli ana muharebe tankın seri üretimi için imzalar atıldı

Milli ana muharebe tankı Altay'ın seri üretim sözleşmesi, Savunma Sanayii Başkanlığı ile BMC arasında imzalandı. Bu kapsamda 250 Altay tankı üretilecek. İlk Altay tankı 18 ay sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile BMC arasında 250 Altay tankının seri üretimi için sözleşme Savunma Sanayi Başkanlığında düzenlenen törenle imzalandı. Törende konuşan SSB Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sanayinin gelişimi sürecinde kilometretaşı projeler sayıldığında Altay tankının bunların en başında sayıldığını belirterek, prototip geliştirme sürecinin oldukça yoğun çalışmalarla devam ettiğini anlattı.

Seri üretimle ilgili kamuoyunun uzun süredir beklenti içerisinde olduğunu söyleyen Demir, "Bir dönem ihalesi gerçekleştirildi. O ihalede geliştirme sürecindeki şirketimiz sözleşme gereği teklif vermesi gereken o teklifleri yetersiz buldu. Tekrar açık bir ihaleye çıktık ve açık ihale sonucunda da oldukça rekabetçi bir fiyatla BMC firmamız ana yüklenici olarak bu ihaleyi aldılar. İhalenin sonuçlanması, tekrar fiyatların yenilenmesi, bizlerin biraz daha sıkıştırmamız çok iyi bir fiyat almak üzere çeşitli pazarlıklar fiyat analizleri derken karar çıktı ve ihale sonuçlandı. O süreçten sonra da gerek alt yükleniciler gerek ana yüklenicimiz ve gerekse Başkanlığımız ve Silahlı Kuvvetler personeli bu konunun nasıl yürütüleceğiyle ilgili sözleşmenin bütün detaylarıyla ilgili çok uzun çalıştılar. Bugün ortaya çıkan sözleşme bütün tarafların kendilerini maksimum ölçüde optimize ederek maliyet etkin bir tank ortaya çıkarmak üzere yaptıkları çalışmanın sonucu oldu. Bu çalışma sırasında bizlerde başkanlık olarak çeşitli teknoloji geliştirme kalemleri ortaya çıktıkça bu desteği esirgemeyeceğimizi ve tankımızın en modern teknolojiyle donatılmış bir tank olması içinde elimizden geleni yapacağımızı bildirmek istiyorum. Bugün prototip de olan veya mevcut teknolojide olan unsurlar tankımıza entegre edilirken diyelim 30 ay sonra herhangi yeni bir teknoloji geliştirmekle ilgili bir unsur gündeme gelirse burada da devletimiz bütün desteğini arkaya koyacaktır" ifadelerini kullandı.

"Olmazsa olmaz unsurumuz Türkiye'de bu işin milli olarak yapılması"

Sık sık kamuoyunda çeşitli zamanlarda tankın motoru şuradan tankın motoru buradan tankın motoru gelecek mi tankın motoru gidecek mi diye konuşulduğunu hatırlatan Demir, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak, başkanlık olarak motor konusunda çok kararlıyız. Gerek zırhlı araç motorları olsun, gerek İHA motorları olsun, gerek tank gerek uçakları olsun bütün bu motor zincirinde çeşitli projelerimiz başlamış durumdadır. Bu süreçler hemen bugünden yarına olacak süreçler değil bunu da biliyoruz ama bütün motor projelerindeki yüklenicilerimiz kesinlikle bu konuda kararlı bizlerde kararlıyız. Biraz zaman alabilir tecrübe biriktirmek için biraz daha çok çalışmamız gerekebilir ama sonuç olarak Türkiye'nin bağımlılık doğuran her türlü unsurdan azat olması gerekiyor. Buna motor, transmisyon, elektronik sistemler, atış kontrol sistemi çeşitli elektronik devreler gece görüş sistemleri aklınıza ne gelirse biz bu konularda Türkiye'nin bağımsız hareket edebilmesinin karar verebilmesinin önündeki bütün engelleri aşmak durumundayız. Tabi ki çeşitli yabancı ortaklıklar ve destekler ve işbirlikleri için hiçbir zaman kapıyı kapatmıyoruz. Kim iyi niyetliyse, kim bizim bu nihai hedefimizle ilgili bizimle hemfikir ise onlarla da işbirliği yapmaya hazırız. Bu konuda da dünya üzerindeki bizimle işbirliği yapmak isteyen bütün paydaşlara kapımız açık. Ama olmazsa olmaz unsurumuz Türkiye'de bu işin milli olarak yapılması destek olmaya beraber çalışmaya evet ama herhangi bir kısıta, teknolojide kapalılığa, Türkiye şuna sahip olamaz denilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."

İnsansız tanklara da değinen Demir, "Bu süreç içerisinde bunu da geliştirirken, BMC sadece tank değil kendileri zırhlı araçlarda üretiyorlar. Orta sınıftaki zırhlı araçlarında bir kısmını bazılarını uzaktan kumandalı, bazılarını insansız yapmakla ilgili çalışmaları var. Onları da bekliyoruz. İnşallah onlardan tanktan çok daha önce çıkacak onları da göreceğiz" şeklinde konuştu.

"Yüzde 100'ü yerli ve milli bir tank olacak"

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, bu işe talip olurken uluslararası tecrübesi olan bir firmayla ortaklık kurduklarını belirterek, "Süreç içerisinde gördük ki Başkanlığımız ve TSK bizden yüzde 100'ü yerli bir tank istiyorlar. Türk girişimcileri temsilen dünyanın en iyi tankını üreteceğiz. Performansı dünyada bir numara olan tank üreteceğiz. Yüzde 100'ü yerli ve milli bir tank olacak bu. Bu bakış açısından dolayı da başkanlığımızın da yönlendirmesiyle biz o ortaklığı bozduk. Onlar danışman olarak bize hizmet verecekler parasıyla. Onların da zaten çekilme sebepleri şuydu, 'bu proje çok karlı değil.' biz dedik ki onlara ‘bizim burada derdimiz kar değil. Bırakın buradan kar etmeyi 40 yılda ortağımla ürettiğimiz bütün serveti harcama pahasına biz bu yükün altına gireceğiz.' Bu niyetle de imzayı atacağız. Bunun ne kadar önemli bir görev olduğunun bilinci içindeyiz. Bu SSB ve TSK'nın milletin önüne koyduğu bu proje Fatih'in İstanbul'u fethederken ki şahi toplar kadar önemli bir proje. Eğer o şahi topları olmasaydı İstanbul'u fethetmek zordu. Tank şimdi topun yerine geçmiş ve toptan çok daha önemli çünkü topu da içeriyor zaten tank, muharebenin ana unsuru" açıklamasında bulundu.

SSB'de gerçekleştirilen törene, Demir'in yanı sıra BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak ve şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Vekili Mehmet Ünal'da katıldı.

İlk Altay tankı 18 ay sonra teslim edilecek

Altay Ana Muharebe Tankı Projesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığının modern ana muharebe tankı ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatıldı. Milli olarak tasarlanıp üretilen ve kalifiye edilen Altay Ana Muharebe Tankının seri üretimi için Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından 29 Mart 2018 tarihinde BMC firması ile sözleşme görüşmelerine başlama ve anlaşma sağlanması halinde sözleşme imzalama yetkisi Savunma Sanayii Başkanlığına verildi. Görüşmelerin sonucunda Altay Seri Üretim Sözleşmesi ana yüklenici olarak BMC firması ile imzalandı. Projede Aselsan, Roketsan ve MKE başta olmak üzere birçok savunma sanayi firması alt yüklenici olarak görev yapacak. Proje takviminin başlaması için belirlenen şartların tamamlanmasını müteakip seri üretim hattı kurulumu tamamlanacak ve Altay tankları üretilerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmeye başlanacak. Sözleşme; 250 adet Altay tankı üretimiyle birlikte ömür devri lojistik desteğinin sağlanması, Tank Sistemleri Teknoloji Merkezi kurulumu ve işletilmesi ile Güç Grubu Platformu üretimini kapsıyor. Seri Üretim Sözleşmesi kapsamında ayrıca, bir adet İnsansız Kuleli Altay tankının tasarlanması, geliştirilmesi ve üretimi gerçekleştirilecek.

Proje takvimine göre ilk Altay tankı 18 ay sonra, Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. Altay Ana Muharebe Tankı; 120 mm'lik tank topu, modern atış kontrol sistemi, geliştirilmiş beka yeteneği, lazer güdümlü tank topu ateşleme yeteneği gibi birçok teknik özelliğe sahip olacak.