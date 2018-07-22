Önümüzdeki yıllar zorlu uzun bir dönemeç olacak ama eğitim çok uzun yıllar içerisinde ortaya çıkan ve çok kısa sürede bozulan bir sistem. Şu ana kadar yapılan çok güzel işler var. İhtiyacımız olan tek şey iş birliği ve güç birliği" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, memleketi Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Emirli köyünü ziyaret etti. Bakan Selçuk’u Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ve Emirli köyü muhtarıyla köylü hemşehrileri yoğun ilgiyle karşıladı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Selçuk, köye bakan sıfatıyla gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dede ocağı, baba ocağı, annemin mezarı burada ana kucağı. Aynı zamanda mezun olduğum okul burada, burası benim doğduğum toprağım denilen yer. Hemşehrilerimin civar köylerden gelip görevim dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirmeleri ve bunu çok gönülden yapmaları gerçekten çok etkileyici. Ben de çok duygusal bir şekilde etkilendim" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığının zor bir görev olduğunun altını çizen Selçuk, bu görevin Türkiye’de herkese dokunan bir görev olduğunu kaydetti. Selçuk, "Eğer biz çocukların eğitimiyle ilgili herhangi bir şey yapabilirsek, bu toplumun tamamını kuşatan çok derin bir etkiye yol açacak. Türkiye’nin yeni sistemiyle beraber çok daha hızlı yol almamız konusunda bize aracılık edecek. Önümüzdeki yıllar zorlu uzun bir dönemeç olacak ama eğitim çok uzun yıllar içerisinde ortaya çıkan ve çok kısa sürede bozulan bir sistem. Şu ana kadar yapılan çok güzel işler var, bu çok güzel bir iki üç dediğimiz işlere dört beş altı diyeceğiz ve bunu daha da yücelteceğiz. Türkiye’nin buna birikimi var, zamanı gelmiştir, vakti gelmiştir. İhtiyacımız olan tek şey iş birliği ve güç birliği" şeklinde konuştu.