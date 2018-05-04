Milli güreşçi Kayaalp’e coşkulu karşılama

kez Avrupa şampiyonu olmasının ardından Ankara’da coşkuyla karşılandı.

Milli güreşçi Kayaalp’i, Esenboğa Havaalanı’nda ASKİ Spor Kulübü Asbaşkanı Bülent Yılmaz, kulüp sporcuları ve antrenörleri ile yakın arkadaşları çiçeklerle ve alkışlarla karşıladı. Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, Rus rakibini yenerek grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi olan Kayaalp, ülkemize bu gururu 8. kez yaşatmış oldu. Havaalanına gelişinde vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaşan Kayaalp, herkesle tek tek tokalaşıp fotoğraf çektirdi ve tebrikleri kabul etti.

Bozok Yaylası’nın yiğit evladı hoşgeldin

Havaalanındaki karşılamanın ardından ASKİ Spor Salonu’na geçen şampiyon güreşçi Kayaalp, "8. kez Avrupa’yı sallayan Bozok yaylasının yiğit evladı hoşgeldin" pankartlarıyla karşılandı. Şampiyonluğunu çocukluk arkadaşları ve sporcu arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Kayaalp, şampiyonluk pastasını da kesti.

"Ülkemize altın madalya kazandırmak mutluluk verici"

Uluslararası müsabakalarda 9 kez üst üste final yaparak, 8 kez de şampiyonluğa ulaştığını belirten Kayaalp, "Çok mutluyum. Yıl boyunca büyük bir uğraş vererek ülkemize altın madalya kazandırıp, İstiklal Marşımızı söyletebilmek ve halkımızı gururlandırmak gerçekten de çok mutluluk verici bir olay" dedi.

"Başkanımız Mustafa Tuna’ya teşekkür ediyorum"

Türkiye’ye yeni şampiyonluklar kazandırmak için bundan sonra da canla başla çalışacağını vurgulayan Milli güreşçi Kayaalp, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"2005 yılından bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübündeyim. Güreş sporu, belediyelerin açtığı kulüpler sayesinde ayakta duruyor. Bu sebeple desteklerinden dolayı ASKİ Spor Kulübüne ve Belediye Başkanımız Mustafa Tuna’ya çok teşekkür ediyorum. Bize ne kadar imkan ve fırsat verilirse bizler bu ülkenin bayrağını 1. sırada göndere çekmeye ve İstiklal Marşımızı söyletmeye devam edeceğiz inşallah."

"Asrın Güreşçisi" unvanına sahip Hamza Yerlikaya’nın rekorunu egale ederek 8. kez Avrupa Şampiyonu olan Rıza Kayaalp’in üç dünya şampiyonluğu, iki dünya ikinciliği, iki dünya üçüncülüğü bulunuyor.