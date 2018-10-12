Milli güreşçi son yolculuğuna uğurlandı

Eski Milli Güreşçi Giyasettin Yılmaz'ın cenazesi, Karşıyaka Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Türk bayrağına sarılı cenazesi Karşıyaka Camii'ne getirilen Milli Güreşçi Giyasettin Yılmaz, bugün Karşıyaka Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin duaları ve gözyaşları arasında Türk Güreş Vakfı Anıt Mezarlığına defnedildi.

Milli Güreşçinin cenaze namazına ailesinin yanı sıra çok sayıda seveni katıldı. 1939 Kars doğumlu olan Yılmaz, 16 yaşında güreşe başladı. Kısa zamanda güreşin önemli isimleri arasına girmeyi başaran Yılmaz, bölgeler ve kulüplerarası müsabakalarda başarılar kazandı. Ayrıca Dünya Şampiyonasında üçüncülüğü bulunan Milli güreşçi, 1970 yılında da Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda ağır sıklette ikinciliği elde etti.

"Eski güreşçilerden Gıyasettin Yılmaz'ı kaybettik"

Hayatını kaybeden Milli Güreşçi Yılmaz için Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Dünya üçüncüsü ve Avrupa ikincisi milli güreşçilerimizden Gıyasettin Yılmaz hakkın rahmetine kavuştu. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.