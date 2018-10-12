İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milli güreşçi son yolculuğuna uğurlandı

Eski Milli Güreşçi Giyasettin Yılmaz’ın cenazesi, Karşıyaka Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Eski Milli Güreşçi Giyasettin Yılmaz'ın cenazesi, Karşıyaka Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.


Türk bayrağına sarılı cenazesi Karşıyaka Camii'ne getirilen Milli Güreşçi Giyasettin Yılmaz, bugün Karşıyaka Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin duaları ve gözyaşları arasında Türk Güreş Vakfı Anıt Mezarlığına defnedildi.


Milli Güreşçinin cenaze namazına ailesinin yanı sıra çok sayıda seveni katıldı. 1939 Kars doğumlu olan Yılmaz, 16 yaşında güreşe başladı. Kısa zamanda güreşin önemli isimleri arasına girmeyi başaran Yılmaz, bölgeler ve kulüplerarası müsabakalarda başarılar kazandı. Ayrıca Dünya Şampiyonasında üçüncülüğü bulunan Milli güreşçi, 1970 yılında da Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda ağır sıklette ikinciliği elde etti.



"Eski güreşçilerden Gıyasettin Yılmaz'ı kaybettik"


Hayatını kaybeden Milli Güreşçi Yılmaz için Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Dünya üçüncüsü ve Avrupa ikincisi milli güreşçilerimizden Gıyasettin Yılmaz hakkın rahmetine kavuştu. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.