Milli Savunma Bakanı Akar'ın Libya ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve diğer yetkililerle birlikte resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'ya gitti.

Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki heyet, Mitiga Havaalanı'nda Libya Savunma Bakan Yardımcısı Owhida Abdulla Najem ve Libya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahman Omran El-Taweele tarafından askeri törenle karşılandı. Karşılamada, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan'da hazır bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, söz konusu ziyaret kapsamında, aynı zamanda Libya Savunma Bakanı da olan Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac, İçişleri Bakanı Fethi Ali Abdülselam Başağa ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Mişri ile birer görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki savunma ve askeri alanlardaki işbirliği ile bölgesel güvenlik konuları ele alındı.