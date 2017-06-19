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19 Haziran 2017 22:58

Milli Savunma Bakanı Işık, Fransa Savunma Bakanı Goulard ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "52.

Milli Savunma Bakanı Işık, Fransa Savunma Bakanı Goulard ile bir araya geldi

19 Haziran 2017 22:58

Uluslararası Paris Havacılık Fuarı" vesilesiyle bulunduğu Fransa’da Savunma Bakanı Sylvie Goulard ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.


"52. Uluslararası Paris Havacılık Fuarı" için Fransa’da bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Savunma Bakanı Sylvie Goulard ile görüştü. Fransa Savunma Bakanlığında yapılan görüşmede Türkiye-Fransa arasında esasen var olan yakın diyalog ve çalışma ilişkilerinin Suriye, Doğu Akdeniz ve Körfez Bölgesi de dahil olmak üzere daha da yoğunlaştırılması hususunda görüş birliğine varıldı. Ayrıca muhtelif savunma sanayi projelerindeki işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alındı.




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