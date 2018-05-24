» Milli Savunma Bakani Nurettin Canikli, Elmadağ'daki Mke Barutsan Fabrikasındaki Yakıt Işleme Merkezinde Meydana Gelen Patlamayla Ilgili Inceleme Yapmak Üzere Olay Yerine Geldi.
24 Mayıs 2018 18:15
Milli Savunma Bakani Nurettin Canikli, Elmadağ’daki MKE Barutsan Fabrikasındaki yakıt işleme merkezinde meydana gelen patlamayla ilgili inceleme yapmak üzere olay yerine geldi.
IHAAW181524-ASA/24-05-2018
- Milli Savunma Bakani Nurettin Canikli, Elmadağ’daki MKE Barutsan Fabrikasındaki yakıt işleme merkezinde meydana gelen patlamayla ilgili inceleme yapmak üzere olay yerine geldi.