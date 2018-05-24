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  •  » Milli Savunma Bakani Nurettin Canikli, Elmadağ'daki Mke Barutsan Fabrikasındaki Yakıt Işleme Merkezinde Meydana Gelen Patlamayla Ilgili Inceleme Yapmak Üzere Olay Yerine Geldi.
24 Mayıs 2018 18:15

Milli Savunma Bakani Nurettin Canikli, Elmadağ’daki MKE Barutsan Fabrikasındaki yakıt işleme merkezinde meydana gelen patlamayla ilgili inceleme yapmak üzere olay yerine geldi.

IHAAW181524-ASA/24-05-2018 - Milli Savunma Bakani Nurettin Canikli, Elmadağ’daki MKE Barutsan Fabrikasındaki yakıt işleme merkezinde meydana gelen patlamayla ilgili inceleme yapmak üzere olay yerine geldi.

Milli Savunma Bakani Nurettin Canikli, Elmadağ’daki MKE Barutsan Fabrikasındaki yakıt işleme merkezinde meydana gelen patlamayla ilgili inceleme yapmak üzere olay yerine geldi.

24 Mayıs 2018 18:15

24.05.2018 18:15:24 TSI NNNN




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