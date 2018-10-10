Milli Savunma Bakanlığından İdlib açıklaması: "Çekilme tamamlandı"

cİdlib'de gerginliğin sonlandırılması ve karşılıklı çatışma riskinin ortadan kaldırılması maksadıyla ağır silahların Silahtan Arındırılmış Bölge'den (SAB) çekilmesi işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) istikrarın temini için garantör devletler olan Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül tarihinde Soçi mutabakatının imzalandığı belirtildi. Mutabakat gereği sahanın coğrafi yapısı ile yerleşim alanlarının özellikleri de dikkate alınarak İGAB sınırları boyunca 15-20 kilometre derinliğinde Silahtan Arındırılmış Bölge oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, "Garantör ülke olarak Türkiye mutabakattaki sorumluluklarını yerine getirmiş, bu kapsamda İdlib'de gerginliğin sonlandırılması ve karşılıklı çatışma riskinin ortadan kaldırılması maksadıyla ağır silahların SAB'tan çekilmesi 10 Ekim 2018 tarihinde tamamlanmıştır. İdlib'de sürdürülebilir ve kalıcı barışın tesisi için mutabakat kapsamında faaliyetlerimiz hız kesmeden sürdürülmektedir" denildi.