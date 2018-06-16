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16 Haziran 2018 09:49

Milli sporculardan karne sürprizi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Evleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri’nde kalan çocukların karne sevinci, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç.

Milli sporculardan karne sürprizi

16 Haziran 2018 09:49

Dr. Asım Balcı ile ASKİ Sporlu Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’in sürpriz ziyaretiyle ikiye katlandı.


Çocuk Evleri’nde kalan ve yaz tatiline giren çocuklarla, Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Görevlisi Filistinli Prof. Dr. Abdulfettah Al-Awaisi’nin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Çocuk Evleri’nde büyüyen Milli Tekvandocu Rabia Nur Kaya da bir araya geldi.



Karne hediyeleri


Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Abdulfettah Al-Awaisi’nin “Beytulmakdis (Kudüs)” konulu seminer verdiği buluşmada, başarılı öğrencilere karne hediyesi de verildi.


Okulunu bu yıl birincilikle bitiren Mert Ali Bek’e, Genel Sekreter Doç. Dr. Asım Balcı cep telefonu hediye etti. Çocuk Evleri eğitmenleri de Genel Sekreter Balcı ile milli sporculara kendi elleriyle yaptıkları deri işlemeli tablo hediye ettiler.




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