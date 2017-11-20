KYK yetkilileri ile görüşen gençler bir sonuç alamayınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a çağrıda bulunarak yardım istediler.

Kredi Yurtlar Kurumu yönetimi, Spor Genel Müdürlüğü’ne yazı göndererek aktif sporcuların belgelenmesini istedi. Genel müdürlük tüm federasyonlardan aktif sporcuların belgelerini noter onaylı olarak istedi ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYK)’ya ulaştırdı. Yaklaşık 3 bin civarında millilikten üniversitelere yerleşen gençlerden 900 tanesine burs çıktı. Ancak kriterleri uyan ve burs çıkmayan gençler, dilekçelerle Ankara’ya gelerek KYK ve spor bakanlığına müracaat ettiler. Türkiye’nin farklı illerinden gelen yüzlerce üniversite öğrencisi sonuç alabilmek için Cumhurbaşkanı ve Spor Bakanı’na seslendiler.

Gençler adına konuşan Uşak Üniversitesi öğrencisi Milli Kick-Boks sporcusu Muhammed Celil Özmez, arkadaşları adına bizler mağdur durumdayız diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Biz senelerdir kariyerimizi üst plana çıkarmak için çok çaba sarf ettik. Gerek manevi gerek maddi ailelerimizden uzak kaldık. Aşırı derecede zor antrenmanlar yaptık. Maçlarımız çok zor geçti. Yurt dışına çıktık ve ülkemizi temsil ettik. Döndüğümüzde kimimiz liseden kimimiz mezuna kalarak üniversitelere geldik. Devletimizin senelerdir milli sporculara tanıdığı millilik bursu, bazı nedenlerden dolayı iptal edildi. Veya sınıflandırmaya konularak birçok kişi mağdur edildi. Ben Türkiye’deki tüm mağdur öğrenciler adına konuşabilirim. Bu olayı duyduğumuz gibi sosyal medyada, meclise ve birçok yere iletme çabasına girdik. Bugünde değişik illerden gelen arkadaşlarımızla Ankara’da buluşarak KYK ve bakanlığa gittik. Gerekli yerlerle görüştük ama olumlu bir sonuç alamadık. Hepimizin mağduriyeti kesinleşmiş durumda. Biz ülkemizi temsil ederken bize A-B-C diye bir ayrım gelmedi. Bizim bayrağımızın üzerinde herhangi bir ibare yazmıyordu. Biz yut dışında vatanımız ve milletimiz için, özellikle bayrak için çalıştık. Hiçbir zaman para ön planda değildi ve üniversiteyi bu aşamada düşünmüyorduk. Bugün geldiğimiz noktada birçok arkadaşımız, gerek engelli gerekse normal arkadaşlarımız okullarını millilik bursu ile devam ettirecekler. Çoğunun ailesi zor durumda. Bu millilik bursuna bağlı olarak okullarını devam ettirecekler. Bu yapılan kanun sporu desteklemek açısından ön plana atıldı ama tamamı ile sporu, sporcuyu bitirmek üzere olan bir karardır. Zamanında gereken yapılmaması halinde birçok milli sporcu arkadaşım sporu ve eğitimlerini yarıda bırakarak evlerine dönecek. Buradan Cumhurbaşkanımız ve Spor Bakanımız bizim sesimizi duyup gereğinin yapılması için ricada bulunuyoruz. Umarım öğrenci arkadaşlarımız eğitimlerini ya da sporu bırakıp gitmeden yerine getirirler. Bu mağduriyet çok büyük bir mağduriyet. Ülkenin milli şuuru, milli gururu olan bu sporcuları bitirmek üzere olan bir karardır." (CG-BC-BM-S)