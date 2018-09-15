Milyonluk vurgun yapan dolandırıcılar yakayı ele verdi

Başkent'te kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 2 şüpheli, Ankara polisinin titiz çalışmaları neticesinde yakayı ele verdi. Şüphelilerin 3 vatandaşın, 268 bin TL, 113 bin 675 dolar ve 6 bin 470 Euro ile 3 adet gremse altın, 277 adet çeyrek altın, 11 adet bilezik, 4 adet tam altın ve 2 adet karpuz cumhuriyet altınını dolandırdığı belirlendi.

Ankara polisi, vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran şüphelilerin yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde görevli polislerin yaptığı çalışmalar neticesinde dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen şahısların içinde bulunduğu araç, dün gece saatlerinde Etlik Caddesi üzerinden Yozgat Bulvarı istikametine seyrettiği sırada durduruldu. Araçta bulunan A.Ç. ve M.K. gözaltına alınırken, şüphelilerin evinde de ekiplerce arama yapıldı. Yapılan aramada 3 adet gremse altın, 257 adet çeyrek altın, 5 adet yarım altın, 2 adet tam altın, 83 bin 900 TL, 4 bin 170 Euro ve 111 bin 275 dolar ele geçirildi.

Vatandaşların milyonları ile altınlarını dolandırmışlar

Şüphelilerin, emniyette yapılan sorgusunda müşteki A.I.Ö.'nün bin 400 euro ve 208 bin TL'sini, müşteki S.C.'nin 11 adet bilezik, 11 adet çeyrek altın, 2 adet tam altın, 2 adet karpuz cumhuriyet altını, 2 çift küpe, 1 adet tek küpesini ve müşteki E.S.'nin 60 bin TL, 113 bin 675 dolar, 3 adet gremse altın, 266 adet çeyrek altın, 16 adet yarım altın ve 2 adet tam altınını dolandırdığı tespit edildi.

"Aklım durdu ve kapıdan adamlara paraları teslim ettim"

Parası bulunan ve eşiyle birlikte emniyete gelen Emre Sezgin, “Perşembe günü telefonla aradılar, hem ev telefonundan hem cep telefonundan. ‘Kimlikleriniz birilerinin üstünde ele geçti. 28 kişiyi gözaltına aldık. Sizin adınıza para aktarma yapmışlar. Hatta, size de para vermişler. Bunlar FETÖ'cü, operasyon yapıyoruz. Sizin bunlarla bir ilişkiniz olmadığınızı biliyoruz ama hakkınızda büyük bir dosya var, sizi korumak için bazı şeyler yapmamız lazım. Öncelikle size para verdiklerini söyledikleri için evdeki paranın miktarını bilmemiz, tespit etmemiz lazım' diye başladılar. Bizleri korkuttular. Bugüne kadar böyle telefonların hepsini savuşturmayı başarmıştım ama o gün hakikaten korkuttular, aklım durdu ve kapıdan adamlara paraları teslim ettim. Evimin kapısından teslim ettim. Yaptığım iki hatadan birincisi, evde para tutmaktı. İkincisi daha büyük hata; polisin, savcının telefonla para istemeyeceğini bilmek. Bunu bilmeme rağmen yaptım üstelik. İnsanın aklı duruyor. Ne yapacağını, ne edeceğini bilemiyor” dedi.

"Bizim 30 senelik karı-koca birikimimizin tamamını çalmışlardı"

Sezgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Akşam saatlerinde eşim eve geldikten sonra, eşim durumu fark etti. Ben hala olayın etkisinde, kayıt yapıyorlar, telefonu dinliyorlar diye konuşamıyordum bile. Cebeci polis karakoluna başvurduk. Oradaki arkadaşlar, hepsine çok teşekkür ederim, en başından itibaren son derece enerjik bir şekilde çalıştılar. Derhal Yankesicilik-Dolandırıcılık şubesindeki arkadaşlara haber ettiler durumu. Hatta o gün yakaladılar şüphelileri. Biz gece saat 01.00'da zanlı tanımaya geldik. Son derece titiz, dikkatli ve çok özverili çalıştılar. Bütün teşkilata ve bütün arkadaşlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizim 30 senelik karı-koca birikimimizin tamamını çalmışlardı. Arkadaşlar sadece suçluları yakalamakla kalmadılar, paraları da buldular. O yüzden hepsine çok teşekkür ediyorum."

Vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Vatandaşlara da seslenen Sezgin, “Daha ilk andan itibaren kesinlikle ve kesinlikle polisin, hakimin, savcının telefonla para istemeyeceğini bilmeleri lazım ve böyle bir telefonda para lafı geçtiği anda telefonu derhal kapatmaları lazım. Korkutmalarına izin vermeden. İlk şüphelendiğiniz andan itibaren telefonu kapatıp en yakın karakola gitmek lazım” şeklinde konuştu.