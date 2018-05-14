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14 Mayıs 2018 12:08

Mini World Cup 18’de kupa İtalya’nın

Büyükelçilikler ve Çankaya Belediyesi işbirliğinde düzenlenen ’Mini World Cup 18’de kupayı İtalya kazandı.

Mini World Cup 18’de kupa İtalya’nın

14 Mayıs 2018 12:08


Başkent Ankara’daki büyükelçiliklere ve yabancı temsilcilikleri barındıran Çankaya Belediyesi, Avrupa Günü kutlamaları kapsamında Mini World Cup 18’e ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz hafta sonu Çankaya Belediyesi Şenol Güneş Spor Tesisi’nde düzenlenen kupa finalinde karşı karşıya gelen Rusya ve İtalya mücadelesinde kazanan İtalya oldu. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Nordic ülkeleri, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Latin Amerika, Güney Afrika, Arap Ülkeleri Ailesi, Birleşmiş Milletler Ailesi konuk edildiği Mini World Cup 18, yoğun yağmurlu hava şartlarına rağmen kıyasıya mücadele ile geçti. Büyükelçiliklerin yabancı ve Türk çalışanlarının oluşturduğu takımlar dostluk ve dayanışma içinde bulundukları Kupa’da sporu centilmenlikle tamamlamanın mutluluğunu paylaştı.




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