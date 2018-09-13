Minibüs, durakta bekleyen vatandaşlara çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

Ankara'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, durakta bekleyen 4 kişiye çarptı. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Altındağ Çamlık Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz belirlenemeyen 06 EU 4231 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırım üzerindeki durakta otobüs bekleyen 4 vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle 4 kişi yaralanırken, durağında camları kırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yere düşen 2 kişi kendi imkanlarıyla ayağa kalkarken, yerde yatan diğer 2 kişinin yardımına ise çevredeki vatandaşların koştuğu görüldü. Daha sonra vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 1 kişinin ağır yaralandığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.