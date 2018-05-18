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18 Mayıs 2018 10:40

Minik çiftçiler iş başında

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere çevre bilinci ve toprak sevgisi aşılamak amacıyla gerçekleştirilen “Küçük Çiftçiler Yetiştiriyoruz” projesine öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Minik çiftçiler iş başında

18 Mayıs 2018 10:40


Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığının Başkent genelinde çiftçilere yönelik sürdürdüğü destekleme projelerinin yanı sıra yoğun ilgi gören “Küçük Çiftçiler Yetiştiriyoruz” projesi de üç yıldır devam ediyor. Proje kapsamında Başkentli minik öğrencilere sebze yetiştirmenin önemi anlatılırken, bitki sevgisi de aşılanıyor. Okullarda sebze dikme etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, minik çiftçi adaylarına sebze fidesinin nasıl dikileceğini uygulamalı olarak gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Mustafa Yiğitalp İlkokulunda düzenlenen ve çok sayıda öğrencinin kendi elleriyle sebze diktiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, okul yöneticileri ile velilerin de katıldığı etkinlikte öğrenciler, sebze dikiminden önce halk oyunları, dans gösterileri ve şiir dinletilerinden oluşan kısa bir gösteri sundu.


Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, miniklerle birlikte sebze fidesi dikerek can suyu verdi. Küçük yaşta çocuklara toprakla uğraşmanın güzelliğini yaşatmak istediklerinin altını çizen Eraslanoğlu, “Çocuklarımızı, bilgisayar, internet ve telefonun aşırı kullanımından ne kadar uzak tutabilir ve onları farklı alternatiflere yöneltebilirsek o kadar faydalı oluruz” dedi.


Çocuklara seslenen Şehit Mustafa Yiğitalp İlkokulu Müdürü Cihan Sarıkaya da doğaya yabancılaşmanın insana mutsuzluk getireceğine dikkat çekerek, “Çok güzel bir proje. İnşallah örnek bir proje olarak tüm Türkiye’ye yayılır. Ankara Büyükşehir Belediyes’ne çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


“Küçük Çiftçiler Yetiştiriyoruz” sloganıyla yola çıkılan proje kapsamında Çankaya, Altındağ, Mamak, Keçiören, Gölbaşı ve Yenimahalle ilçelerinde belirlenen 30 ilköğretim okulunda öğrenciler, salatalık, domates, marul, biber gibi sebze fidelerini toprakla buluşturacak.




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