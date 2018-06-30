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30 Haziran 2018 17:42

Minik Eylül toprağa verildi

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 7 gün önce kaybolan ve dün cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara, kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Minik Eylül toprağa verildi

30 Haziran 2018 17:42


Ankara’nın Polatlı ilçesindeki Uzunbeyli Mahallesi’nde 22 Haziran’da kaybolan Eylül Yağlıkara’nın bulunması için yapılan çalışmalar kapsamında elde edilen bulguları değerlendiren ekipler, küçük kızın cansız bedenini dün bir tarladaki elektrik direğinin altında gömülü halde buldu. Eylül’ün cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Uzunbeyli Mahallesi’ndeki evine getirildi. Baba İbrahim ile anne Şerife Yağlıkara, gözyaşlarına boğulurken, acılı aileyi vatandaşlar teselli etti. Helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı Uzunbeyli Mahallesi Eski Camii’ne geçildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına minik Eylül’ün yakınları ve mahalle sakinlerinin yanısıra Ankara Valisi Ercan Topaca katıldı. Eylül’ün naaşı cenaze namazının ardından toprağa verildi.




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