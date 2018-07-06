Minik Eylül’ü öldürüp amcasına kahvaltıya gitmişler

Polatlı’da kaybolduktan bir hafta sonra cansız bedeni elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulunan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Eylül Yağlıkara olayında şok eden bir ayrıntı ortaya çıktı. Aile henüz köydeki evlerinin bahçesinde taziye ziyaretlerini kabul ederken, yardım yataklıktan tutuklu bulunan anne Huriye Koçyiğit ile birlikte cinayeti işleyen kişi olarak tutuklu bulunan oğlu Uğur Koçyiğit’in olay günü cinayeti işledikten sonra Eylül’ün amcası Ahmet Yağlıkara’nın evine gittiği öğrenildi. Koçyiğit ikilisi burada Eylül’ün amcasından kendilerine kahvaltı hazırlamasını istedi. Amcanın ikiliye “Biz Eylül’ü aramaya çıkıyoruz” demesi üzerine, Uğur Koçyiğit ve annesi Huriye Koçyiğit’in arama çalışmalarına katıldığı belirlendi.

13 gündür soruları cevapsız bırakıyor

Uğur Koçyiğit, bir süre arama çalışmalarına katıldıktan sonra köyden ayrılmıştı. Uğur Koçyiğit’in kendilerine komşu olan Yağlıkara ailesinin evlerine sürekli giderek yemek yediği belirtildi. Sincan Cezaevinde 13 gündür tutuklu bulunan Uğur Koçyiğit’in halen tüm soruları cevapsız bıraktığı öğrenildi.