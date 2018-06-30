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30 Haziran 2018 14:03

Minik Eylül’ün cenazesi ikindi namazında defnedilecek

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 7 gün önce kaybolan ve dün cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nin cenazesi bugün ikindi namazının ardından defnedilecek.

Minik Eylül’ün cenazesi ikindi namazında defnedilecek

30 Haziran 2018 14:03


Ankara’nın Polatlı ilçesindeki Uzunbeyli Mahallesi’nde 22 Haziran’da kaybolan Eylül Yağlıkara’nın bulunması için yapılan çalışmalar kapsamında elde edilen bulguları değerlendiren ekipler, küçük kızın cansız bedenini dün bir tarladaki elektrik direğinin altında gömülü halde buldu. Eylül’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna getirilirken, jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Acı haberin ardından Eylül’ün ailesinin evinde büyük üzüntü hakim olurken, Türk Kızılayı ve Polatlı Belediyesi, evin önünde taziye çadırı kurdu. Aile, taziye için gelen vatandaşların başsağlığı dileklerini kabul etti.


Öte yandan, minik Eylül’ün cenazesi, Uzunbeyli Mahallesi Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.




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