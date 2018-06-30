Minik Eylül’ün cenazesi ikindi namazında defnedilecek

Ankara’nın Polatlı ilçesindeki Uzunbeyli Mahallesi’nde 22 Haziran’da kaybolan Eylül Yağlıkara’nın bulunması için yapılan çalışmalar kapsamında elde edilen bulguları değerlendiren ekipler, küçük kızın cansız bedenini dün bir tarladaki elektrik direğinin altında gömülü halde buldu. Eylül’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna getirilirken, jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Acı haberin ardından Eylül’ün ailesinin evinde büyük üzüntü hakim olurken, Türk Kızılayı ve Polatlı Belediyesi, evin önünde taziye çadırı kurdu. Aile, taziye için gelen vatandaşların başsağlığı dileklerini kabul etti.

Öte yandan, minik Eylül’ün cenazesi, Uzunbeyli Mahallesi Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.