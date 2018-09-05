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05 Eylül 2018 10:38

Minik Melek’e sürpriz doğum günü

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçedeki özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 13 yaşındaki Melek Küçükçoban’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, doğum gününü kutladı.

Minik Melek’e sürpriz doğum günü

05 Eylül 2018 10:38

Başkan Ertürk’ü karşısında gören Melek büyük mutluluk yaşadı.


Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçede faaliyet gösteren Özel Kaptan Doğuş Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Başkan Ertürk, ziyaret sırasında öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Ertürk, 13 yaşındaki Melek Küçükçoban adlı öğrenciye de doğum günü sürprizi gerçekleştirdi. Başkan Ertürk, minik Melek, annesi, kardeşi ve arkadaşları ile birlikte doğum günü pastasını kesti. Doğum gününde kendisini yalnız bırakmayan Başkan Ertürk’ü karşısında gören Melek’in mutluluğu görülmeye değerdi.


Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 53 bine yaklaşan nüfuslu ilçede tüm vatandaşlarla birlikte büyük bir aile olduklarını belirterek, benzer ziyaretleri sürekli olarak gerçekleştirdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine verdiği talimatlar doğrultusunda sürekli olarak vatandaşlarla bir arada olduklarının altını çizen Ertürk, “Bu anlamlı gün de yavrumuz Melek’i yalnız bırakmadık. Melek ve tüm yavrularımızın yüzünde açan gülücükler ve tebessümler bizim için her şeyden önemli” diye konuştu.




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