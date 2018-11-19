Minik Müge iki yıl sonra İHA ekibini bu sefer sergisinde ağırladı

Benim için çok gurur verici, tarifi mümkün olmayan bir gurur. Çocuklar müzik olsun, spor olsun mutlaka bir sanatla uğraşsınlar, kendilerini tanıyorlar” dedi.

İki yıl önce kapılarını İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya açan Ebru Eğitmeni Meral Özcan, bugün miniklerinin çalışmalarıyla hazırladığı serginin açılışını yapmaktan duyduğu mutluluğu yine İHA'ya aktardı. Elvankent Aile Yaşam Merkezi'nde minik çocuklar ebru sanatıyla hem eğleniyor, hem öğreniyor, hem de sosyalleşiyor. Aile Yaşam Merkezi futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, İngilizce dersi, satranç kursu, zeka oyunları, el sanatları, hobi kursları gibi çeşitli kurs ve faaliyetlere ev sahipliği yapıyor. Farklı yaş gruplarına farklı kurslarla hitap eden merkezde, 4-5 yaş grubundaki okul öncesi miniklere verilen ebru kursu oldukça ilgi görüyor. 3 aylık bir eğitim veren kursa severek gelen minik çocuklar hem arkadaş ortamında kaynaşmayı, hem birlikte etkinlik yapmayı, sıra beklerken sabırlı olmayı ve yardımlaşmayı öğreniyorlar. 25 yıldır bu sanatla uğraşan Ebru Eğitmeni Özcan da, çocuklara hem kaynaşıp sosyalleşmeyi hem de sanatı öğretiyor. Türkiye'de ilk kez çocuklar tarafından yapılan ebrularla bir sergi açıldığını dile getiren Özcan, "Çocuklarımız kendi tercihlerini yapmayı öğreniyorlar, kendilerinin bir birey olduğunu öğreniyorlar. Boyaları, desenleri kendi tercihlerine göre seçiyorlar. Bazı öğrencilerimiz içe kapanıklığını kırıyor ve birbirleriyle yardımlaşmayı öğreniyorlar. Güzel dostluklar kuruyorlar" şeklinde konuştu.

5-13 yaş arasındaki çocukların yaptığı ebru çalışmalarının sergide yer aldığını belirten Özcan, "Türkiye genelinde ilk defa böyle bir sergi açılıyor. Benim için çok gurur verici, tarifi mümkün olmayan bir gurur. Çocuklar müzik olsun, spor olsun mutlaka bir sanatla uğraşsınlar, kendilerini tanıyorlar" ifadelerinde bulundu.

Ahşap Boyama Eğitmeni Aydan Çiçek ise çocukların sanata çok ilgili olduğundan ve ders sürelerinin yetmediğinden bahsetti. Kendilerine, anne babalarına ve sevdiklerine el işi şeyler yapmanın çocukları çok mutlu ettiğini söyleyen Çiçek, "Çocuklar sergide ürünlerini görünce çok mutlu oldu, bir sonraki sefere daha güzel yapmak istediklerini söylüyorlar" diye konuştu.

Minik Müge: "Her gün ebru yapmak istiyorum"

İki yıl sonra aynı İHA ekibiyle bir araya gelmenin şaşkınlığını yaşayan minik Müge, birinci sınıfa başladığından bahsetti. Okulda çok eğlendiğini ve derslerinin iyi olduğunu dile getiren minik Müge, bir önceki röportajı anımsatarak, "Kalpli ebru yapıyordum, çiçek, köpek yapmıştım. Çok güzel şeyler yapıyorduk. Çok güzel hissettiriyor, heyecanlanıyorum. Ben aslında her gün ebru yapmak istiyorum. Ablam da benimle ebru yapıyor ona sevdirdim. Ebru yapmak çok güzel" dedi.

Müge'nin annesi Nursel Kılıç ise iki yıl önce yapılan haberden bu yana Müge'nin ebruya devam ettiğini belirterek, arkadaşlarına önerdiğini de paylaştı. Daha sakin, daha düzenli bir çocuk olduğunu anlatan Kılıç, "Müge'den sonra ablası da ebruya başladı. Birbirlerini teşvik ediyorlar. Müge sanatsal yönden renk uyumları, etrafı gözlemlemesi çok daha değişti. Ebruyu bırakacağını düşünmüyorum" ifadelerinde bulundu.