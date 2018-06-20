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20 Haziran 2018 10:28

Minik öğrencilerden sevimli patilere ziyaret

Mamak Öncü Anaokulu’nda eğitim gören anaokulu öğrencileri, Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Minik öğrencilerden sevimli patilere ziyaret

20 Haziran 2018 10:28


Sokak hayvanlarının ihtiyaçları, sağlık bakımları hakkında bilgi alan minik öğrenciler, hayvanlara yanlarında getirdikleri mamaları vererek hoşça vakit geçirdiler. Mamak Belediyesi Veteriner Hekimi Eser İnsal’dan sokak hayvanları ile karşılaşınca nasıl davranılması gerektiğinden, barınak ve yapılan faaliyetlere kadar birçok konuda bilgi alan minikler, daha sonra merkezi gezerek, hayvanlara kendi elleriyle mama ve su verdiler. Keyifli zaman geçiren minik öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirerek, ’’Hayvanları Seviyoruz’’ mesajı verdiler.




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