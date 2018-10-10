Minik öğrencilere aşure ikramı

Keçiören Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Neşeli Minikler Kreşi'nde eğitim gören 35 öğrenci ve öğretmene aşure ikramında bulundu.

Keçiören Belediyesi, ‘İnsan değerlidir, Keçiörenli değerlidir' düsturuyla gencinden yaşlısına toplumun her kesimini kucaklamayı Muharrem ayında da sürdürdü. Muharrem ayının anlam ve öneminin hatırlatıldığı aşure ikramıyla inançlara, geleneklere ve kültürel değerlere verilen önemi öne çıkaran Keçiören Belediyesi, Muharrem ayı boyunca toplumun her kesimi için aşure ikramında bulunarak sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirdi. Neşeli Minikler Kreşi'nde miniklerin ağzını tatlandıran aşure ikramı aynı zamanda velilerin de beğenisini topladı.

“Manevi değerlerimizi yaşatıyoruz”

Çocuklar için sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerle geleceği sağlam temeller üzerine inşa etmeyi hedeflediklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Gerek çocuklarımıza yönelik etkinliklerimiz, gerekse eğitim camiasına yönelik hassas tutumumuz belediyecilik anlayışımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Eğitimle ilgili bir proje gündeme geldiğinde eğer çocuklarımızı geliştirecek bir projeyse ben direkt imzamı atıyorum. Hem çocuklarımıza hem de onları eğiten öğretmenlere bir değer olarak bakıyorum. Aşure ikramıyla hem miniklerin ağzını tatlandıralım hem de manevi değerlerimizi yaşatalım istedik. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize afiyet olsun” dedi.