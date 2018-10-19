Minikler Ankara'nın başkent oluşunu kutladı

Yenimahalle Belediyesi bünyesinde bulunan anaokulu ve gündüz bakımevlerinde Ankara'nın başkent oluşunun 95'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Belediye bünyesinde hizmet veren 80'inci Yıl, Ragıp Tüzün, Adile Naşit, Şehit Yüzbaşı İlker Aydın, Demetevler Şehit Polis Tugay Can Kızılırmak ve Barış Manço Anaokulu ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören bin minik öğrenci, gün boyunca çeşitli etkinliklere imza attı. Şarkıların söylendiği, şiirlerin okunduğu etkinliklerde öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Yöresel kıyafetlerle canlandırma yapan minik öğrencilerin sergiledikleri performans izleyicileri adeta büyüledi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, belediye olarak okul öncesi eğitime önem verdiklerini ve kreşlerde eğitim gören çocukları geleceğe hazırlandıklarını ifade ederek, “Okul öncesi eğitim, çocukların ülkesine ve toplumuna değer veren bilinçli bireyler olma yolunda attıkları ilk adımdır. Bizler de miniklerimizde toplumsal bilincin oluşması için büyük hassasiyet gösteriyoruz. Bu yüzden özel günlerde öğrencilerimizin bu tür programlar düzenlemesine özen gösteriyoruz. Ankara'nın başkent oluşunun 95'inci yılını kreşlerimizde coşkuyla kutladık” dedi.