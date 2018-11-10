Minikler Atatürk'ü andı

Keçiören Belediyesine bağlı Neşeli Minikler Kreşi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80. yılında saygıyla andı.

Atatürk'ün hayatını anlatan slayt gösterisini izleyen minikler, gösteri salonuna geçerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz adına saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Zaman zaman da duygulanan minikler anma töreni için hazırladıkları şiirleri, arkadaşları ve öğretmenleriyle paylaştıktan sonra, temsili Anıtkabir mozolesine karanfil bıraktı.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "80 yıl önce kaybettiğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükranla, rahmetle anıyor, milletimiz adına kendisine teşekkür ediyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayan güçler Anadolu'yu ele geçirmeyi hedefliyorlardı. O zor günlerde Türklerin ata yurdunu düşmanın elinden kurtararak Türklere bir devlet kazandıran Gazi Mustafa Kemal'e, silah arkadaşlarına ve bu vatanı vatan yapan tüm şehitlerimize şükran borçluyuz. Ülkemizi istila etmiş düşmanlara karşı Kurtuluş Savaşı vererek bugünkü sınırlarımıza ulaştık" dedi.

"Tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak"

Atatürk'ün, "Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak" sözlerini de hatırlatan Başkan Ak, yeni nesle güvendiklerini belirterek, "İdealist, öz güven sahibi yeni nesille ülkemiz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacaktır, biz buna inanıyoruz, bunu da ancak çok çalışarak başarabiliriz. Çünkü güçlü Türkiye, etrafına güven veren Türkiye, dünya mazlumlarının ve bu coğrafyanın ihtiyacıdır, gücüdür" diye konuştu.