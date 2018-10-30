Minikler Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Ankara Keçiören Hüseyin Güllüoğlu Ortaokulu'nda da bayram tadında büyük bir coşku ile kutlandı.

Sabahın erken saatlerinde okul bahçesinde yerlerini alan veli ve semt sakinleri heyecan içerisinde programı beklemeye başladı.

Büyük bir vatandaş katılımıyla gerçekleştirilen program Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. İstiklal marşı okundu.

Günün anlam ve önemine binaen konuşmayı okul Müdürü Murat Akıncı yaptı. Akıncı; selamlama ve ev sahibi anlamında programa katılan vatandaşlara hoş geldiniz dedi.

Okul Müdürü Akıncı, Cumhuriyetimizin 95. Yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve kararlılığı içerisinde Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum''dedi.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa Yılmaz ise,'Türkiye Cumhuriyeti nasıl kuruldu', 'Saltanattan Cumhuriyete giden uzun yol', 'Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmadan önceki hayat ve onu Samsun yolculuğuna hazırlayan şartlar', 'Erzurum ve Sivas Kongreleri, Amasya Tamimi, Ankara'ya geliş ve Cumhuriyetin ilanı' konu başlıklarında programa katılanlara bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından Okul Anasınıfı A şubesi minik öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriye geçildi. Bir ay gibi doğup protokolün sağ tarafından gösteri alanına ilerleyen minikler ellerinde Türk Bayrağı ve Atatürk posterleriyle Öğretmenleri Ayben Altuntaş kontrolünde şiir okumaya başladılar. Minik yürekler ‘' Yurdumun en büyük bayramı bu gün'' adlı şiiri seslendirdi. Okul Ana sınıfı öğretmenlerinden Ayben Altuntaş'ın hazırlayıp minik yüreklerle sahne koyduğu bu gösteri katılımcılar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Veliler gurur göz yaşlarına hakim olamazken, okul Müdürü Murat Akıncı Öğretmeni Ayben Altuntaş'a emeğinden dolayı bizzat teşekkür etti.

Yine okul öğrencileri tarafından Trabzon yöresinden folklor gösterilerinin ardından okul engelli öğrencileri için hazırlanan yarışmalara geçildi. Küçük leğenlere su konulup içerisine elma atıldı. Yarışmanın kuralı gereği kim en çok elmasından ısıracaksa 1. İlan edilecekti. 3 numaralı yarışmacı elmasından en çok ısıran oldu ve diğer yarışmaya geçildi. Ağızlarda taşınan kaşıklara konulan yumurtaları 7 metrelik alanda karşıya götürüp düşürmeden kim geri getirirse 1. İlan edilecekti. Bu durumda da 4 numaralı yarışmacı birinci oldu. Okul Müdürü Murat Akıncı her iki yarışmada hem dereceye girenlere hem de yarışmaya katılan engelli öğrencilere ayrı ayrı hediyeler taktim etti.