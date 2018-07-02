Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 11:12

Minikler satranç turnuvasında ter döktü

Kültür ve Sosyal Daire Başkanlığı’nın düzenlediği satranç turnuvasında, 7-14 yaş arası minikler yarıştı.

Minikler satranç turnuvasında ter döktü

02 Temmuz 2018 11:12


Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi, Çocuk Kulübü üyelerinin katıldığı satranç turnuvasına ev sahipliği yaptı.


Zeka küpü minikler


Aile Yaşam Merkezleri çeşitli etkinliklerle birçok branşta özellikle çocukların ve gençlerin yeteneklerini geliştirmesine katkıda bulunmayı amaçlarken, son olarak minik satranç ustalarını da bir araya getirdi. Satranç kursuna devam eden miniklerin yarıştığı turnuva kıran kırana geçti.


Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği turnuva süresince, sabır ve dikkatle yarışan 7-14 yaş arası minikler, oyun içi stratejileriyle izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.


Minik şampiyonlara satranç takımı


Yarışan tüm katılımcılara Katılım Belgesi verilirken, turnuva sonunda dereceye giren ve madalya kazanan minik satranç oyuncularına da satranç takımı ve okul malzemesi hediye edildi.


Okulların tatil olmasıyla birlikte yaz boyunca Aile Yaşam Merkezleri’nde çeşitli yarışmalar ve turnuvalar devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç