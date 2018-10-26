Miniklerden Anıtkabir'e ziyaret

Keçiören Belediyesine bağlı Neşeli Minikler Kreşi öğrencileri, Cumhuriyet Haftası etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret ederek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktılar.

Cumhuriyet'in 95. yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret eden minikler, Aslanlı Yol'dan geçerek tören meydanına ulaştılar. İstiklal ve Hürriyet Kulelerini ilgiyle inceleyen çocuklar, mozoleye çiçek bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundular. Cumhuriyet Haftası nedeniyle çok heyecanlı olduklarını ve sınıflarını da bayraklarla süslediklerini söyleyen çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da bu ziyareti tekrarlamak istediklerini dile getirerek Anıtkabir'den ayrıldılar.

Cumhuriyet'in 95. yılının kutlandığına vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da, “İstiklal ve istikbalinden hiçbir koşulda vazgeçmeyen milletimiz, zaferle dolu şanlı bir tarihe sahiptir. Çocuklarımızı da aynı bilinç ve milli şuurla yetiştirerek ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkesini sürdürme kararlılığında olduğumuzu da bir kez daha ifade ediyorum. Ülkemizin sarsılmaz bütünlüğünü, bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha hatırlatarak milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum” diye konuştu.