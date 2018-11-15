Miniklerden Ata'ya 467 karanfil

Çankaya Belediyesi kreşlerinde eğitim gören çocuklar, Anıtkabir'i ziyaret ederek 467 karanfil bıraktı.

Çankaya Belediyesi kreşlerinde eğitim gören çocuklar, Ata'nın huzuruna çıktı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. ölüm yıl dönümünde yüzbinlerce vatandaşın Anıtkabir'i ziyaret etmesinin ardından Çankayalı çocuklar da Atatürk'ü ziyaret etti. Öğretmenleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret eden 467 minik, mutluluk ve heyecanı birlikte yaşadı. Ziyarette Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya da çocukları yalnız bırakmadı.

12 kreşiyle her yıl bin 500 çocuğa Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği ilkeler doğrultusunda çağdaş, kaliteli ve bilimsel eğitim veren Çankaya Belediyesi, çocukların değerlere sahip çıkmasına da özen gösteriyor. Çocukların Ata'yı ziyaretleri Anıtkabir'de duygusal anlara sahne oldu. Çankayalı minikler, ülkeyi düşmanlardan kurtaran ve Cumhuriyeti ilan ederek kendilerine bağımsız bir vatan armağan eden Ata'nın ebedi istirahatgahına karanfil bıraktı.