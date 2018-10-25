Miniklerden hayvan bakımevine ziyaret

İlçede eğitim gören miniklerin katıldığı ziyarette renkli görüntüler yaşandı.

Beypazarı Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi'ni ziyaret eden öğrenciler, bakımevinde kalan hayvanları çeşitli yiyeceklerle besledi. Bakımevindeki sahipsiz ve tedavi gören kedi ve köpeklerle yakından ilgilenen öğrenciler, uzman personel eşliğinde özel bölmelerdeki hayvanları görme ve sevme fırsatı buldu. Çocuklara küçük yaşlarda hayvan sevgisinin kazandırılması amacıyla düzenlenen ziyarette minik öğrenciler, sevimli hayvanlarla eğlenceli vakit geçirdi. Öğrenciler, kendilerine bilgi veren belediye ekiplerine teşekkür ettiler.