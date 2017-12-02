Miniklere diş taraması

Keçiören Belediyesi, Keçiören Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Necip Fazıl İlkokulunda gerçekleşen diş taramasına Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, İlçe Sağlık Müdürü Hakan Nakipoğlu, öğretmenler ve minikler katıldı.

Toplumun bilinçlenmesine katkı sağlamak, doğru alışkanlıklar kazandırmak ve genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olan ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte diş taramasından geçirilen miniklere bilgilendirici stickerlar ve diş fırçası ile diş macunu dağıtıldı. Anaokulu ve ilkokul çocuklarına diş bakımı ve diş fırçalama alışkanlığının kazandırılmasını hedefleyen programda çocuklar, “Azı dişim süt dişim seni fırçalamak benim işim” şarkısını maskotlarla söyleyerek eğlenceli dakikalar yaşadılar. Yüz boyama etkinliğine de katılan çocuklar, özel olarak tasarlanmış çerçevede fotoğraf çektirirken fotoğraflarını anında almanın da mutluluğunu yaşadılar.

Minikler eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşarken dağıtılan diş fırçası ve macununu aldıktan sonra da dişlerini düzenli fırçalayacaklarına dair Başkan Ak’a söz verdiler.

Küçük yaşta kazanılan alışkanlıkların ve öğrenilen bilgilerin hayat boyu devam ettiğinin altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "İlçe genelinde anaokulu ve ilkokul öğrencisi 65 bin çocuğumuzu diş taramasından geçirdik. Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerimiz kapsamında toplumun her kesimini bilinçlendirme misyonumuzu sürdürüyoruz. Ağaç yaşken eğilir atasözünden hareketle sağlıkla ilgili küçük yaşlardan itibaren davranış değişikliği kazandırmayı önemsiyor, çocuklarımıza ağız ve diş sağlığının önemini aşılıyoruz" ifadelerini kullandı.