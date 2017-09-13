Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 16:33

Miryokefalon Zaferi’nin 841. yıl dönümü panelle kutlanacak

Miryokefalon Zaferi’nin 841.

Miryokefalon Zaferi’nin 841. yıl dönümü panelle kutlanacak

13 Eylül 2017 16:33

yıl dönümü, Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenecek panelle kutlanacak. Panelde, Miryokefalon Savaşı’nın yerinin belirlenmesine dair yapılan son çalışmalar paylaşılacak.


yıl dönümü dolayısıyla Türk Tarih Kurumu tarafından 16 Eylül’de bir panel düzenlenecek. Panelde, Miryokefalon Savaşı’nın yerinin belirlenmesine dair yapılan son çalışmalar paylaşılacak ve değerlendirilecek.


1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya kitleler halinde girmeye başlayan Selçuklular, Bizans’a ikinci en büyük yenilgiyi Miryokefalon Savaşı’nda yaşatmıştır. Bu savaş neticesinde Anadolu artık bir Türk yurdu olmuş ve böyle kabul görmüştür. Savaşla Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan söküp atma ümitleri de tükenmiştir. Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan (1155-1192), Miryokefalon Savaşı (17 Eylül 1176) sonrası Bizans devleti aleyhine Batı Anadolu istikametinde Türkmenlerin yeni topraklar elde etmelerine göz yummuş ve Türk sınırları biraz daha batıya yaklaşmıştır. Savaşın ardından Anadolu’da yeni fetihler ve Türklerin ilerlemesi durdurulamaz bir hal almıştır.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    34°C
  • Cuma
    Açık
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç