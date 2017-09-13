Miryokefalon Zaferi’nin 841. yıl dönümü panelle kutlanacak

yıl dönümü, Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenecek panelle kutlanacak. Panelde, Miryokefalon Savaşı’nın yerinin belirlenmesine dair yapılan son çalışmalar paylaşılacak.

yıl dönümü dolayısıyla Türk Tarih Kurumu tarafından 16 Eylül’de bir panel düzenlenecek. Panelde, Miryokefalon Savaşı’nın yerinin belirlenmesine dair yapılan son çalışmalar paylaşılacak ve değerlendirilecek.

1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya kitleler halinde girmeye başlayan Selçuklular, Bizans’a ikinci en büyük yenilgiyi Miryokefalon Savaşı’nda yaşatmıştır. Bu savaş neticesinde Anadolu artık bir Türk yurdu olmuş ve böyle kabul görmüştür. Savaşla Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan söküp atma ümitleri de tükenmiştir. Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan (1155-1192), Miryokefalon Savaşı (17 Eylül 1176) sonrası Bizans devleti aleyhine Batı Anadolu istikametinde Türkmenlerin yeni topraklar elde etmelerine göz yummuş ve Türk sınırları biraz daha batıya yaklaşmıştır. Savaşın ardından Anadolu’da yeni fetihler ve Türklerin ilerlemesi durdurulamaz bir hal almıştır.