Miryokefalon Zaferi'nin 842. yıl dönümü Isparta'da kutlandı

Miryokefalon Zaferi'nin 842. yıl dönümü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Gelendost Kaymakamlığı, Gelendost Belediyesi ve Hamideli Derneği tarafından 15-16 Eylül'de Isparta'nın Eğirdir ve Gelendost ilçelerinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Miryokefalon Savaşı'nın Türk tarihi açısından taşıdığı önemin ele alındığı panelde konuşan Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, "Miryokefalon Zaferi, batı Anadolu'nun Türkleşmesinin ve İslamlaşmasının, bu anlamda Bizans'ın elinden çıkmasının ve tapusunun alınmasının adıdır. Kıyı Ege Bölgesi'nden İznik'e kadar olan bölgenin yeniden ele geçirilmesi için verilen gayretin adıdır. Çünkü Haçlı seferleri nedeniyle 1097 yılında Anadolu'nun batı bölgesi yeniden Bizans'ın eline geçmiş, Türklerin elinden çıkarak istila edilmişti. Miryokefalon Zaferi, Osmanlı Devleti'ne doğru giden ve Anadolu'nun Türkiye adıyla anılmasına vesile olan sonuçlar getirmiştir. Bir daha da Müslüman Türk milletinin ve İslam medeniyetinin elinden çıkmayacak şekilde tescil edilmiştir. Bu zaferde tarih kaynaklarına atfen ifade ediyorum, 100 binin üzerinde Roma askeri katılmıştı. Bunlardan tamamına yakınının imhası ve esir edilmesi söz konusudur" dedi.

Miryokefalon Savaşı'nın nasıl kazanıldığına ve savaşın tesirlerine de değinen Prof. Dr. Kırpık, böyle bir zaferin anılmasının genel ve milli bir vazife olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Kırpık, "Bu topraklar üzerinde tarih bilinci yok olduğunda millet olarak kalmamız mümkün değildir. Tarih, toplu anmalarda kalıcı olarak yaşatılabilir. Ders kitaplarındaki iki satırla değil" diye konuştu.

Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Recep Özel'in de zaferin önemine dair konuşma yaptıkları etkinlikler, halk oyunları ve mehteran takımının gösterileriyle devam etti. Etkinlikte ayrıca yüzme ve en iyi elma yetiştiricisi yarışlarında dereceye girenlere ödülleri verildi.