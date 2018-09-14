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Miryokefalon Zaferi'nin 842. yıl dönümü kutlanacak

Miryokefalon Zaferi’nin 842.

Miryokefalon Zaferi'nin 842. yıl dönümü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenecek panelle kutlanacak.


Malazgirt Savaşı'ndan sonra Bizans'a ikinci en büyük yenilgiyi yaşatan ve Türklerin Anadolu'daki varlığını pekiştiren Miryokefalon Zaferi'nin Türk, İslam ve dünya tarihindeki yeri ve öneminin değerlendirileceği panelle kamuoyunda zaferin önemine dair farkındalığın artırılması amaçlanıyor. 15 Eylül günü Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleşecek panelin ardından 16 Eylül günü Isparta'nın Gelendost ilçesi meydanında Miryokefalon Zaferi'nin 842. yıl dönümü kutlama törenleri gerçekleştirilecek. 1976 yılından beri Eğirdir Gölü ve çevresinde düzenlenen törenlerle başta zaferi kazanan Türkiye Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan olmak üzere zaferde katkısı olan komutanlar ve askerler anılıyor.

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