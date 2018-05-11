MİSİAD Mamak Şubesi açıldı

MİSİAD Mamak Şubesinin açılışına Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özervatan, MİSİAD Mamak Şube Başkanı Mustafa Ençetin, dernek üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Mehteran takımının konserinin ardından MİSİAD üyeleri ‘MİSİAD’ yazılı pasta kesti. Açılış kurdelesini Genel Başkan Öncel, Belediye Başkanı Akgül, Şube Başkanı Mustafa Ençetin birlikte kestiler.

Açılış töreninde konuşan Öncel, MİSİAD’ın gönül hareketi olduğunu belirterek, "MİSİAD ailesi olarak kısa bir sürede 70 ilde Avrupa’da 30 ülkede 4 yıl gibi kısa sürede teşkilatlanmamızı yaptık. Ülkemizin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini, gönül birliğinin sağlanmasına inandığımız için milli, manevi değerlerine bağlı kardeşlerimizi bir araya getirdik. Bizim çabamız devlet ile milleti birleştirmek. Gönül birlikteliğini devam ettirmek mecburiyetindeyiz” dedi.

Mamak Belediye Başkanı Akgül, “4 yıl gibi kısa bir sürede 70 ilde 30 ülkede şubelerini açmış bulunuyorlar. Sayısal anlamda çok olması başarıyı gösteriyor. Bu vatanı, bayrağı, milleti seven insanların hangi meslek grubundan olursa olsun bir araya gelip bu ülkeye bu millete hizmet etti” diye konuştu.

MİSİAD Mamak Şube Başkanı Ençetin ise, MİSİAD’ın inanmış gönüllerin birer parçası olduğunu belirterek, "8 bin kişilik MİSİAD ailesi olarak bizim çabamız vatanımıza, devletimize, milletimize sahip çıkmak ve hizmet etmektir. Bizler birbirine bağlı memleketine candan bağlı çalışkan, arkadaşının bir adım daha önde olmasını arzulayan, kendisi için beklentisiz gayret neferleriyiz. MİSİAD inanmış gönüllüler topluluğudur. Bizler de bu inanmış gönüllülerin birer parçasıyız” dedi.