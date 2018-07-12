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12 Temmuz 2018 16:00

MİT, Azerbaycan ve Ukrayna’da bulunan FETÖ’nün 2 üst düzey yöneticisini yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

IHAAW160048-GEN/12-07-2018 - MİT, Azerbaycan ve Ukrayna’da bulunan FETÖ’nün 2 üst düzey yöneticisini yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

MİT, Azerbaycan ve Ukrayna’da bulunan FETÖ’nün 2 üst düzey yöneticisini yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

12 Temmuz 2018 16:00

12.07.2018 16:00:48 TSI NNNN




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