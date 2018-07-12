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Mit, Azerbaycan Ve Ukrayna'da Bulunan Fetö'nün 2 Üst Düzey Yöneticisini Yakalayarak Türkiye'ye Getirdi.
12 Temmuz 2018 16:00
MİT, Azerbaycan ve Ukrayna’da bulunan FETÖ’nün 2 üst düzey yöneticisini yakalayarak Türkiye’ye getirdi.
IHAAW160048-GEN/12-07-2018 - MİT, Azerbaycan ve Ukrayna’da bulunan FETÖ’nün 2 üst düzey yöneticisini yakalayarak Türkiye’ye getirdi.
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12 Temmuz 2018 16:00
12.07.2018 16:00:48 TSI NNNN
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