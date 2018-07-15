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15 Temmuz 2018 18:37

MİT, FETÖ’nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan’ı Ukrayna’dan Türkiye’ye getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), FETÖ’nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan’ı Ukrayna’dan Türkiye’ye getirdi.

MİT, FETÖ’nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan’ı Ukrayna’dan Türkiye’ye getirdi

15 Temmuz 2018 18:37


Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası yurtdışına kaçan FETÖ’nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, bugün öğleden sonra Ukrayna’dan Türkiye’ye getirildi. Hain darbe girişimi öncesinde kurduğu internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonlarını gerçekleştirdiği belirlenen Yusuf İnan’ın, Pensilvanya’nın talimatlarıyla önemli siyasi şahsiyetler ile devlet yöneticilerini itibarsızlaştırıcı yayınlara imza attığı tespit edildi.


Oluşturduğu farklı müstear isimlerle özellikle İzmir’de faaliyet yürüten Yusuf İnan’ın, İzmir İkinci Sulh Ceza Hakimliğinin 2017/2185 sayılı kararına istinaden silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla arandığı kaydedildi. (BC -DK-Y)




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