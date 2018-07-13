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13 Temmuz 2018 14:40

MİT’in tabelası değişti

Cumhurbaşkanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı giriş kapısındaki yazıda değişikliğe gidildi.

MİT’in tabelası değişti

13 Temmuz 2018 14:40

MİT’in giriş kapısındaki "MİT Müsteşarlığı" yazısı, "MİT Başkanlığı" olarak değiştirildi.


Anayasa değişikliğine uyum kapsamındaki 703 Sayılı KHK ile Başkanlık olan MİT’in, Yenimahalle’deki merkez binasının girişindeki "T.C. Cumhurbaşkanlığı MİT Müsteşarlığı" yazısı, "T.C. Cumhurbaşkanlığı MİT Başkanlığı" olarak değiştirildi. Mevcut binasına 1970’te taşınan teşkilatın ana giriş kapısına, Kasım 2000’e kadar kuruma ilişkin herhangi bir ibare yazılmamıştı. Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında FETÖ/PDY mensupları tarafından hedef alınarak tahrip edilen ana giriş kapısı, daha sonra onarılmıştı.




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