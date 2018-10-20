Mitsi minikleri eğlendirdi

Keçiören Belediyesi'ne bağlı Neşeli Minikler Kreşi, çocukların öğrenmesini destekleyici programlarına devam ediyor. Kreşe misafir olan tiyatro ekibi ile eğlenceli dakikalar yaşayan minikler, yalnız yaşayan yaşlı bir amca ile evini paylaşmak zorunda olduğu küçük farecik MİTSİ'nin hikâyesini izlediler.

Hem eğlenip hem de öğrenen minikler tiyatro oyuncuları ile sohbet ederek merak ettikleri şeyleri öğrenme fırsatı da yakaladılar.

Çocukların öğrenmelerini eğlenceli aktivitelerle desteklediklerine vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, bu sene 2 yeni çocuk oyunu ile sezonu açtıklarını belirterek, “Çiftlikte Parti Var ve Süper Kahramanlar isimli 2 çocuk oyunu ile çocuklarımızın kültürel gelişimine katkı koymaya devam ediyoruz. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde bilgisayar oyunlarının, animasyonların ve çizgi filmlerin etkisinde kalan çocukları anlatan ve 5 -12 yaş grubuna hitap eden "Süper Kahramanlar" ile arkadaşlık, paylaşma, hayvan sevgisi, güven, merhamet, saygılı ve sabırlı olmak gibi değerler üzerinden bir çiftlikte yaşanan olayları anlatan ve 4-8 yaş grubuna hitap eden Çiftlikte Parti Var isimli oyunlarımız sezon boyunca çocuklarımızla buluşacak” dedi.